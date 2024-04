POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 17.04.2024 in der Zeit von 17:54 Uhr bis 19:45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Gemarkung Mußbach / Königsbach auf der L 516 & der L 519 durch. Von insgesamt 95 gemessenen Fahrzeugen überschritten insgesamt 8 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Der Spitzenreiter wurde mit 95 km/h bei erlaubten 70 km/h auf der L 516 an der Einmündung zur K 21 gemessen. Rückfragen bitte an: ...

mehr