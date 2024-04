POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 15.04.2024 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an der Grundschule in Kallstadt eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen durchgeführt. An der Örtlichkeit konnten in diesem Zeitraum ca. 40 Fahrzeuge überprüft werden. In 3 Fahrzeugen konnte ein fehlender Kindersitz festgestellt werden. Die betreffenden Eltern wurden verwarnt ...

