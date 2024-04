POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrolle

Grünstadt (ots) - Der Geschädigte parkte seinen Pkw Opel Meriva im Zeitraum von Freitag, 12.04.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 15.04.2024, 09:15 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Stadtgraben in Grünstadt. Als er gestern zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden an der vorderen linken Stoßstange fest. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Opel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt ...

mehr