POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

Lambrecht (Pfalz) / Neustadt/Wstr. (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am Montag, den 15.04.2024 anlässlich der europaweiten Aktion ROADPOL mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. Es wurde u.a. die Geschwindigkeit in Neustadt OT Lachen-Speyerdorf auf der K1 am dortigen Adamsweg überwacht, sowie in Lambrecht in der Wiesenstraße und der Hauptstraße. Die Kontrollen fanden zwischen 10:00 Uhr und 00:15 Uhr statt.

Insgesamt überschritten 21% der Verkehrsteilnehmer die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Der Höchstwert lag bei gemessenen 74 km/h in Lambrecht bei erlaubten 50 km/h. Auf den Fahrer kommt nun ein Punkt in Flensburg, sowie mindestens 115,- EUR Bußgeld zu. Die Polizeiinspektion führt auch in den nächsten Tagen verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durch.

