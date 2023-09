Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfall mit zwei leichtverletzter Personen

Polizei Pirmasens (ots)

Eine 31-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW am 08.09.2023, gegen 17:20 Uhr, die Schäferstraße in Pirmasens, aus Richtung Gärtnerstraße kommend, geradeaus in Richtung Lemberger Straße. Ein 87-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Schäferstraße, aus Richtung Lemberger Straße kommend, in Richtung Gärtnerstraße. Er wollte an der Einmündung Schäferstraße Pirminiusstraße nach links in die Pirminiusstraße abbiegen, übersah aber dabei jedoch vermutlich das Rotlicht der dortigen Ampel. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem beide Unfallbeteiligten nach bisherigem Kenntnisstand nur leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Lichtzeichenanlage auf Funktion überprüft. Es konnten keine Fehlfunktionen festgestellt werden. |pips

