Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei stoppt alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Zwei 16 Jahre alte E-Scooter-Fahrer müssen mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen, nachdem sie von der Polizei am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Karlstraße gestoppt wurden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, den ein Test bestätigte: einer der Jugendlichen hatte rund 0,4, der andere 0,6 Promille intus. Da bei Fahrern unter 21 Jahren die 0,0-Promille-Grenze gilt, mussten beide ihre Fahrzeuge stehen lassen. Sie werden nun entsprechend angezeigt.

Ravensburg

Trotz Fahrverbots zur Polizei gefahren

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 31-Jähriger rechnen, der am Dienstagvormittag trotz eines bestehenden Fahrverbots mit seinem Wagen zum Polizeirevier gefahren ist. Die Beamten hatten den Mann kontaktiert, da er trotz des Fahrverbots seinen Führerschein noch nicht abgegeben hatte. Um diesen den Polizisten zu überreichen, setzte sich der 31-Jährige hinter das Steuer seines Autos und fuhr kurzerhand zum Polizeirevier. Den Weg zuhause musste er schließlich zu Fuß zurücklegen. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Grünkraut

Von Fahrbahn abgekommen

Mutmaßlich ein medizinisches Problem dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 15 Uhr gewesen sein, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Eine 73 Jahre alte BMW-Fahrerin streifte in der Scherzachstraße zunächst einen Lkw, kam in der Folge in der Buchenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der durch den wuchtigen Aufprall herausgerissen wurde. Die Frau blieb unverletzt, wurde jedoch vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Um den BMW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Baindt

Über 100 km/h zu schnell - Polizei ermittelt wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Beamte der Verkehrspolizei haben im Rahmen der landesweiten Geschwindigkeitsmessungen am Samstag kurz vor 9 Uhr auf der B 30 in einem auf 120 km/h beschränkten Bereich einen Autofahrer mit weit über 220 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Aulendorf

Reifen abgestochen

Unbekannte haben in der vergangenen Woche alle vier Reifen eines Skoda zerstochen, der auf einem Parkplatz in der Waldseer Straße stand. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wilhelmsdorf

Dieb wacht neben ungewöhnlicher Beute auf

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 26-Jährigen, der mit seinem Diebesgut nicht weit kam. Der Mann wurde von den Betreibern eines Fests in Pfrungen am frühen Dienstagmorgen dabei ertappt, wie er sich mit einem Biertisch vom Acker machen wollte. Den Tisch ließ der 26-Jährige stehen und machte sich aus dem Staub. Die Festbetreiber konnten den Mann wenig später in einem nahegelegenen Waldstück schlafend antreffen - neben weiteren Biertischgarnituren, die er offenbar im Laufe des Abends entwendet hatte. Der 26-Jährige musste das Diebesgut zurückgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch

Geparkten Wagen touchiert und abgehauen

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden einen Audi Q4 angefahren hat. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro am Heck des Audi zu kümmern. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 16.40 Uhr und 17.10 Uhr ereignet haben dürfte, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Ermittlern melden.

Leutkirch

Fahrerin gerät ins Schleudern - Unfall

Leicht verletzt wurde ein Beteiligter bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 21.30 Uhr auf der A 96. Eine 24-jährige Skoda-Fahrerin kam zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West auf dem rechten Fahrstreifen aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Sie prallte mit ihrem Wagen zunächst in die Mittelleitplanke, wurde dort abgewiesen und kollidierte folglich seitlich mit dem Dacia eines 49-Jährigen. Der Mann wurde leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Da die 24-Jährige leicht unter Alkoholeinwirkung stand, musste sie sich auf dem Polizeirevier einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest unterziehen. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffert. Die 24-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell