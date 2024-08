Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Waldbesitzer entdeckt verunfallten Pkw

Einen verunfallten Pkw hat am Montagabend ein Waldbesitzer im Bereich Sauldorf entdeckt. Auf einer Wiese steckte ein grauer Ford im Rüblisbach mit der Fahrzeugfront im Wassergraben. Auf der Rückbank ruhte sich der 80 Jahre alte Fahrer aus, der unverletzt geblieben war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten waren für den Anruf des Waldbesitzers dankbar: Die Einsatzkräfte waren bereits auf der Suche nach dem Fahrer. Der Mann hatte kurz nach 12 Uhr seine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Meßkirch abgeladen und war anschließend spurlos verschwunden. Auf seiner anschließend wohl orientierungslosen Fahrt hatte er offensichtlich den Wassergraben übersehen und sich in diesem festgesetzt. Ein Abschleppdienst barg den Wagen, während die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicherstellten und später auch einen Bericht an die Führerscheinstelle aufgrund der offenkundig fraglichen Fahrtauglichkeit des Mannes fertigten. Um den 80-Jährigen kümmerte sich vorsorglich ein Rettungsdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell