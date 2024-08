Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Am Montag ist am frühen Abend in der Riedleparkstraße ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad gestürzt und war laut Zeugen zunächst nicht ansprechbar. Bei Eintreffen der Rettungsdienstbesatzung und der Polizei kam der stark unter Alkoholeinfluss stehende Mann jedoch wieder zu sich. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, gab allerdings an, sich bei dem Sturz nicht verletzt zu haben. Nach erfolgter Blutentnahme wurde er fußläufig entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kressbronn am Bodensee

Auto überschlägt sich - Fahrerin schwerverletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montag gegen 15.30 Uhr auf der B31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Kressbronn kam eine 54-jährige Fahrerin aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Opel nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort auf ein Verkehrszeichen und wurde von der Schutzplanke nach oben abgeleitet. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich im Bereich des Einfädelungsstreifens wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer, ihr 59-jähriger Beifahrer nur leicht. Beide wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel sowie an dem Verkehrszeichen entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Mann gibt sich als Prophet aus

Am Montag sorgte am späten Vormittag ein 48-Jähriger in einer Kirche in der Franziskanerstraße für Aufsehen. Nachdem er zuvor einen alarmgesicherten Bereich der Kirche betreten, dort Wasser mittels Sprühflasche umhergesprüht und sich als "Prophet" ausgegeben hatte, verließ er die Kirche in Richtung Innenstadt. Am Überlinger Münster trafen die zwischenzeitlich alarmierten Beamten den 48-Jährigen an. Dieser gab an, einen Auftrag "von oben" zu haben, "die Gotteshäuser mit geweihtem Wasser zu segnen". Nach einer Personenkontrolle untersagten die Beamten ihm weitere "Segnungen" und drohten ihm für den Wiederholungsfall die Ingewahrsamnahme an.

Meersburg

Einbruch in Getränkemarkt

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde in der Dr.-Zimmermann-Straße in einen Getränkemarkt eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Fluchttüre Zutritt ins Innere des Markts. Dort entwendete er mehrere hochprozentige Spirituosen und Feuerzeuge. Im Nahbereich konnten Beamte einzelnes Diebesgut auffinden und sicherstellen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen im Bereich des Tatorts Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

