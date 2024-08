Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

20-Jähriger schlägt zu - Kriminalpolizei ermittelt

Gegen einen 20-Jährigen ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen, nachdem dieser am Sonntagabend im Bereich der Fidelisstraße einem Teenager die Umhängetasche entreißen wollte. Wohl bei dem Versuch, an Zigaretten zu gelangen, schlug der 20-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge auch zu und beleidigte per Geste einen Begleiter des Teenagers. Der alkoholisierte Tatverdächtige flüchtete im Anschluss ohne Beute, konnte jedoch kurze Zeit darauf von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige in eine Arrestzelle auf dem Polizeirevier gebracht. Der Teenager zog sich eine leichte Verletzung im Gesicht zu, die jedoch nicht behandelt werden musste. Auch gegenüber den Einsatzkräften der Polizei zeigte sich der Verdächtige aggressiv und unkooperativ, spuckte im Dienstgebäude auf den Boden und leitstete bei den weiteren Maßnahmen Widerstand. Zwei Beamte zogen sich hierbei ebenfalls leichte Verletzungen zu, weshalb weitere Anzeigen gegen den 20-Jährigen vorgelegt werden.

Sigmaringen

Ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs - Fahrer unter Drogeneinfluss

Weil er am frühen Montagmorgen ohne Versicherungskennzeichen mit seinem E-Scooter unterwegs war, hat ein 44-Jähriger zwischen Sigmaringen und Laiz die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der fehlende Versicherungsschutz stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar, weshalb den Scooter-Fahrer eine Anzeige erwartet. Aber auch mit der Führerscheinstelle dürfte der 44-Jährige Probleme bekommen. Ein Drogenvortest schlug bei ihm positiv auf Cannabis und Amphetamin an, weshalb der Scooter-Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste und auch bei der zuständigen Bußgeldstelle angezeigt wurde.

Sigmaringen

Polizei zeigt Präsenz in Freibad

Nachdem das Personal eines Sigmaringer Freibads am Sonntagnachmittag zunehmend ungebührendes und respektloses Verhalten von vorwiegend jungen Männern zu beklagen hatte, hat die Polizei dort vorsorglich Präsenz gezeigt. Dabei wurde in einzelnen Fällen das Gespräche mit auffälligen Badegästen sowie aufgeschlossenen Besuchern des Bads gesucht. Konkrete strafbare Handlungen waren nicht zu verzeichnen.

Meßkirch

Mann beim Verladen eines Radladers schwer verletzt

Beim Verladen eines Radladers hat sich am Sonntagmittag auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gelände bei Langenhart ein 68-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Um einen Radlader aufzuladen, hatte der 68-Jährige seinen Kleinlaster samt Anhänger im Hofraum abgestellt und dabei das Gespann ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Als der Mann eine Fahrerin mit dem Radlader beim Auffahren auf den Anhänger einwies, setzte sich das Lkw-Gespann über eine Durchgangsstraße hinweg in Bewegung und kam an einer gegenüberliegenden Hecke zum Stehen. Der 68-Jährige geriet dabei zwischen Anhänger und Lkw und zog sich an einem Bein schwere Verletzungen zu. Ersthelfer konnten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, darunter auch die örtliche Feuerwehr, versorgen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik.

Mengen

73-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Nach einem Badeunfall an einem Badesee im Bereich Rulfingen ist am Sonntagnachmittag ein 73-Jähriger gestorben. Gegen 15.30 Uhr verständigten Angehörige den Rettungsdienst, nachdem der Mann bei einer kleinen Schwimmrunde auf dem Rückweg zum Ufer aus noch unklarer Ursache plötzlich untergetaucht war. Taucher der Feuerwehr konnten den Mann gegen 16.15 Uhr aus dem Wasser retten. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Badegast noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Badeunfalls aufgenommen, diese dauern derzeit an.

Mengen

Verkehrskontrolle

Ein wohl berauschter Autofahrer ist am Sonntagmorgen Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau auf der B 32 bei Mengen ins Netz gegangen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften die Polizisten die Verkehrstüchtigkeit des 25-Jährigen und führten mit ihm aufgrund von Auffälligkeiten einen Drogenvortest durch. Nachdem dieser positiv auf THC verlief, musste der Fahrzeuglenker seinen Wagen abstellen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Rauschgiftbeeinflussung bei der Auswertung der Probe bestätigen, kommen auf den 25-Jährigen mehrere Wochen Fahrverbot sowie mehrere hundert Euro Bußgeld zu.

Gammertingen

Autofahrer geraten aneinander

Ermittlungen hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem am Samstagmittag zwei Autofahrer auf der L 253 zwischen Feldhausen und Gammertingen aneinandergeraten sind. Während der eine dem anderen vorwirft, zu langsam gefahren zu sein und ihn ausgebremst sowie anschließend beleidigt und verbal bedroht zu haben, gibt sein Gegenüber an, dass der 22-Jährige ihm dicht aufgefahren und ihn per Lichthupe genötigt sowie mit Gesten beleidigt haben soll. Verkehrsteilnehmer, die die Situation zwischen dem Nissan-Fahrer und dem VW-Lenker gegen 12.45 Uhr im Bereich der Einmündung Feldhausen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Spinde in Therme aufgebrochen

Unbekannte haben sich am Sonntagabend zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr in einer Therme in der Straße "Am Schönen Moos" an Spinden zu schaffen gemacht und in einem Fall persönliche Gegenstände gestohlen. Die Täter hebelten einen Spind auf, bei einem zweiten scheiterten sie knapp. Sowohl der Schaden an den Spinden als auch der Wert des Diebesguts wird auf einen niedrigeren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Aufbruchs und nimmt Hinweise zu der Tat sowie zum Verbleib eines orangenen Rucksacks der Marke Dakine unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

