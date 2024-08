Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Diebstahl endet in Polizeigewahrsam

Am Samstag gegen 16.30 Uhr versuchte ein 38-Jähriger in der Fußgängerzone diverse Handtaschen zu stehlen. Der offensichtlich stark alkoholisierte und möglicherweise auch unter Drogeneinwirkung stehende Mann, der von Polizeibeamten angetroffen werden konnte, hatte zuvor offenbar bereits mehrere Geldbeutel und Handtaschen aus einem anderen Laden entwendet und noch dabei. Ein Atemalkoholtest wies bei ihm einen Wert von rund 1,9 Promille auf. Nach einer Blutentnahme wurde dem 38-Jährigen aufgrund seines Zustandes der Gewahrsam bis zum nächsten Tag erklärt, da damit zu rechnen war, dass er weitere Straftaten begehen würde. Da der Mann zudem unter Führungsaufsicht stand, verstieß sein erhöhter Alkoholwert gegen entsprechende Weisungen, er muss nun zusätzlich zur Anzeige wegen Diebstahls mit weiteren Konsequenzen rechnen. Außerdem ermittelt die Polizei wegen Bedrohung von Polizeibeamten, nachdem er diese während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte.

Friedrichshafen

Radfahrer stoßen frontal zusammen

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer kam es am Samstag gegen 16 Uhr auf der Maybachstraße. Eine 72-jährige Radfahrerin befuhr verbotswidrig den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung. Auch ein 22-Jähriger fuhr ebenfalls verbotswidrig aus der entgegenkommenden Richtung auf dem Gehweg. Auf Höhe der Kreuzung Olgastraße kollidierten die Radfahrer, aufgrund unzureichender Sicht durch eine Hecke, frontal. Beide kamen hierbei zu Fall und verletzten sich leicht. Anschließend wurden sie mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad des jungen Mannes wurde bei dem Unfall beschädigt. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Oberteuringen

Mann stürzt alkoholisiert mit Fahrrad

Am Sonntag gegen 1.45 Uhr ist in Neuhaus ein Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 50-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als er von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte, dabei die Bordsteinkante übersah und infolge dessen stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,8 Promille. Zur weiteren Untersuchung und Blutentnahme wurde der Leichtverletzte schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Langenargen

Zwei Gäste vor Bar überfallen

Zwei vermummte Personen haben am Sonntag gegen 3 Uhr vor einer Bar in der Eisenbahnstraße einen 51-Jährigen überfallen. Die Unbekannten drohten dem Mann beim Verlassen der Bar Schläge an, wenn dieser ihnen nicht sein Geld übergebe. Daraufhin übergab der Bedrohte den beiden das mitgeführte Bargeld und begab sich zurück in die Bar, um Hilfe zu holen. Ein 44-jähriger Barbesucher, der daraufhin nach draußen ging, wurde kurz darauf vor der Bar von den zwei unbekannten Tätern niedergeschlagen und seiner Geldbörse beraubt. Anschließend entfernten sich die Vermummten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Oberteuringen

Unfall auf B33 - Fahrer schwer verletzt

Auf der B33 zwischen Stadel und Bitzenhofen ereignete sich am Samstag gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 24-jähriger Seat-Fahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur ab und auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Toyota eines 40-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich hierbei schwer und wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, der sich auf insgesamt rund 24.500 Euro beläuft.

Meersburg

Auto auf Fahrbahn touchiert - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag gegen 12.45 Uhr touchierte auf der Unteruhldinger Straße ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug ein anderes Auto und beging anschließend Unfallflucht. Der später beschädigte Opel stand fahrbahnmittig hinter weiteren wartenden Autos, um nach links in den Parkplatz auf Höhe der Gaststätte Fährhaus einzubiegen. Beim Vorbeifahren wurde das Fahrzeug von einem kleinen roten Auto rechts am hinteren Stoßfänger gestreift. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer des roten Wagens, ohne anzuhalten und einen Personalienaustausch zu ermöglichen, geradeaus in Richtung Oberstadt weiter. Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Bermatingen

Senior von Fahrrad gestoßen

Gegen einen 41-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen des Verdachts des Raubes und weiterer Straftaten. Der Tatverdächtige soll am Sonntag an der Ahausener Straße gegen 10 Uhr einen 84-Jährigen von seinem Fahrrad heruntergestoßen haben und anschließend mit dem Rad geflüchtet sein. Dies konnte eine 19-Jährige beobachten, welche den Täter auf ihrem Rennrad verfolgte. Dieser blieb nach mehrfacher Aufforderung stehen, stieß das geraubte Rad von sich und versuchte, die junge Frau von ihrem Fahrrad zu stürzen. Als ihm dies auch nach einem Gerangel nicht gelang, ließ er von der Frau und ihrem Rad ab. Währenddessen hielt ein 38-jähriger Autofahrer an, um der 19-Jährigen zur Hilfe zu eilen. Ein Wohnmobil und ein weiteres Auto hielten ebenfalls an. Daraufhin griff der Täter den 38-Jährigen an, offenbar um auch dessen Fahrzeug zu entwenden. Als ihm auch dies nicht gelang, versuchte er es vergebens bei dem dahinterstehenden Wohnmobil. Als sich der Mann schließlich auch am letzten Auto keinen Zutritt verschaffen konnte, flüchtete er fußläufig von der Örtlichkeit in Richtung Bermatingen-Ahausen. Dort nahm ihn eine Streifenwagenbesetzung fest. Nach einer Blutentnahme wurde er in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell