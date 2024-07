POL-F: 240721 - 0731 Frankfurt - Sachsenhausen: Diebstahl einer Fahne des pakistanischen Generalkonsulats

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Samstagmittag (20. Juli 2024) kam es in Frankfurt Griesheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, in Folge derer einem 20-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt wurden, an denen er kurz darauf verstarb. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger ...

