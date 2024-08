Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen / A96

Verkehrsunfall mit Überschlag

Glück im Unglück hatten in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 01.24 Uhr die Lenker eines Audis und Peugeots sowie ihre Mitfahrer, als sie auf der A96 auf Höhe Neuravensburg von Lindau nach Wangen fuhren. Als der 45-jährige Audifahrer den Peugeot überholte, schätzte er den Seitenabstand falsch ein und touchierte diesen. Durch die Kollision wurde der Peugeot nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und überschlug sich. Alle 3 Insassen des Peugeots zogen sich hierbei nur leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Audis blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Wangen / Primisweiler

Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr befuhr der bislang unbekannte Motorradfahrer die K8002 von Schomburg in Richtung Primisweiler. Als er zum Unfallzeitpunkt auf die Gegenfahrbahn kam, konnte ein entgegenkommender 64-jähriger Lenker eines MG nur noch eine Vollbremsung machen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei streifte der MG-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugseite die Leitplanke und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Motorradfahrer setzte hingegen seine Fahrt unbeeindruckt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 9840 zu melden.

