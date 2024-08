Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Nach Streit schwer verletzt - Frau in Haft

Nachdem ein 48-Jähriger bei einem Streit am Donnerstagnachmittag von einer Gleichaltrigen schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5840570), hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. Ein Haftrichter setzte den Untersuchungshaftbefehl gegen die 48-Jährige in Vollzug. Seither befindet sich die Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Bad Waldsee

Randalierer werfen Scheiben ein

An einem Schulgebäude im Döchtbühlweg haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh insgesamt drei Fensterscheiben auf der Gebäuderückseite eingeschlagen. An den dreifachverglasten Fenstern ging jeweils die äußere Scheibe zu Bruch, der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Altshausen

Zechpreller flüchtet alkoholisiert auf E-Scooter

Die Rechnung ging für einen 49-Jährigen am Sonntagabend offenbar doch nicht auf: Nachdem der Mann ohne zu bezahlen gegen 21.30 Uhr eine Gaststätte verlassen hatte, nahmen mehrere Zeugen die Verfolgung des 49-Jährigen auf. Dieser flüchtete auf einem E-Scooter, gab jedoch bereits in der Beethovenstraße auf und versteckte sich in einem Gebüsch. Eine alarmierte Polizeistreife staunte nicht schlecht, als ein Alkoholtest bei dem 49-Jährigen rund 2,7 Promille ergab. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand. Er wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in der Folge in eine Fachklinik gebracht. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Zechbetrugs, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wangen

Mit Aschenbecher zugeschlagen

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Wangen aufgenommen, nachdem ein unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Webergasse auf einen 18-Jährigen losgegangen ist. Zwischen den beiden Männern kam es gegen 2 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 18-Jährigen zunächst einen Kopfstoß versetzte und im weiteren Verlauf mit einem Aschenbecher auf seinen Kontrahenten einschlug. Nach der Tat flüchtete der Täter und konnte von der Polizei trotz einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wangen

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum haben Beamte des Polizeireviers Wangen am Sonntag gegen 12 Uhr bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers festgestellt. Der Mann war ins Visier der Polizisten geraten, weil er während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus die Folge war. Der 21-Jährige musste sein Auto stehen lassen und wird nun entsprechend angezeigt.

