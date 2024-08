Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Ladendiebstahl mit Messer gedroht

Nachdem ein 32-Jähriger am Donnerstagmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Grüner-Turm-Straße beim Ladendiebstahl ertappt worden war, hat dieser ein Messer gezogen und damit einen Angestellten bedroht. Der Mann, der bereits bei früheren Diebstählen aufgefallen war, passierte den Kassenbereich mit einem prall gefüllten Rucksack, ohne die Waren zu bezahlen. Daraufhin wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert, den Inhalt auszuleeren. Um im Besitz des Diebesguts zu bleiben, zog der 32-Jährige ein Messer und hielt es bedrohlich dem Angestellten entgegen. Danach flüchtete der Mann aus dem Geschäft, konnte jedoch kurze Zeit später von einer verständigten Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Gegen den 32-Jährigen, der zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wird nun wegen schweren räuberischen Diebstahls ermittelt.

Ravensburg

Zugeschlagen und randaliert

Im Streit um ein Bier hat am frühen Freitagmorgen ein 40-Jähriger in einer Bar in der Charlottenstraße erst zugeschlagen und danach randaliert. Der Mann wollte offenbar eines der bestellten Getränke nicht bezahlen und geriet darüber mit der Bedienung aneinander. Schließlich traf er sie mit einem Schlag im Gesicht und verließ zunächst die Gaststätte, um kurze Zeit später zurückzukehren und zu versuchen, unter Zuhilfenahme eines Stuhls erneut Einlass zu erhalten. Hier wurde der stark Alkoholisierte von der alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Ravensburg

Personen schlagen aufeinander ein

In der Ravensburger Südstadt ist es am späten Donnerstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Auslöser war nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein Ehestreit, der im weiteren Verlauf dazu führte, dass sich weitere Familienangehörige solidarisierten und einmischten. Letztlich sollen Zeugenangaben zufolge in der Rudolfstraße etwa zehn bis 15 Personen teils unter Zuhilfenahme diverser Gegenstände aufeinander eingeschlagen haben. Mindestens zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, die Ermittlungen auch zum genauen Geschehensablauf sind noch nicht abgeschlossen.

Ravensburg

Nach Streit schwer verletzt

Im Verlauf einer Streitigkeit ist am Donnerstagnachmittag in der Grünanlage an der Meersburger Straße ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war zuvor offenbar mit seiner gleichaltrigen Bekannten aus bislang nicht bekanntem Grund aneinandergeraten. Als er zu Boden gegangen war, trat die Frau ihm mehrfach so massiv gegen den Kopf, dass er hierdurch erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und später in eine Spezialklinik weiterverlegt werden musste. Beide Beteiligten standen zur Tatzeit mit jeweils über 2,5 Promille erheblich unter Alkoholeinwirkung. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Ravensburg-Oberzell

Einbruch in Vereinsräume

In Vereinsräume und die danebenliegende Schussentalhalle hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich durch eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumen. In den Räumlichkeiten des Vereins entnahm der Unbekannte Geld im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich und stahl in der Halle einen Sanitätskoffer und Werkzeugzubehör. Der angerichtete Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesguts bei weitem. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 0751/803-3333.

Fronreute

Handbremse nicht angezogen, Auto rollt weg

Eine nicht angezogene Handbremse dürfte dazu geführt haben, dass sich am Donnerstagabend im Tobelacker ein Skoda verselbständigt hat. Dessen 53-jähriger Fahrer hatte das Fahrzeug abgestellt und musste kurz danach bei seiner Rückkehr gegen 20 Uhr feststellen, dass der Wagen etwa zweihundert Meter weggerollt und schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen gekommen war. Die Höhe des dadurch entstandenen Gesamtsachschadens dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Aulendorf

In Pkw eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter in einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellten Pkw eingebrochen. Der Unbekannte schlug an dem in der Straße "Auf der Steige" geparkten VW eine Scheibe ein und stahl aus dem Inneren einen Geldbeutel samt Inhalt. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07584/92170 um sachdienliche Hinweise.

Altshausen

Geschwindigkeitsmessung

Auf der B 32 bei Altshausen in Höhe der Unterführung bei Stuben hat der Verkehrsdienst Ravensburg am Donnerstagvormittag eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf dem Abschnitt 100 km/h für Pkw. Im Messzeitraum zwischen 5.30 und 10.30 Uhr passierten insgesamt rund 1300 Fahrzeuge die Messstelle, von denen 63 (das entspricht 4,85%) zu schnell unterwegs waren. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 148 km/h gemessen. Alle Betroffenen werden demnächst Post von der Bußgeldstelle erhalten, die zwei unrühmlichen Tagesschnellsten müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen.

