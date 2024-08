Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zwei E-Scooter-Lenker unter Drogeneinwirkung

Zwei E-Scooter-Lenker, die im Verdacht stehen, unter Drogeneinwirkung im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein, müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Im ersten Fall kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Ravensburg am Mittwochnachmittag einen 19-Jährigen in der Ulmer Straße. Dieser zeigte entsprechende körperliche Auffälligkeiten, ein Vortest bestätigte einen möglichen THC-Konsum. Im zweiten Fall fiel am Donnerstag kurz nach Mitternacht ebenfalls ein 19-Jähriger in der Schussenstraße auf, wie er mit seinem E-Scooter ohne Licht unterwegs war. Auch hier erhärtete nach anfänglichen Auffälligkeiten ein Vortest den Verdacht auf vorangegangenen THC-Konsum. Beide Betroffenen mussten eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt beenden. Nun entscheidet das Ergebnis der Blutuntersuchung jeweils über weitere Sanktionen.

Ravensburg

Verschwundener Pkw wieder aufgetaucht

Der graue VW Golf, der von seinem Besitzer in der Südstadt vermisst wurde (wir berichteten gestern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5839156, Ravensburg - Suche nach Pkw), ist wieder aufgetaucht. Nachdem sich bereits bei der Anzeigeerstattung Ungereimtheiten ergeben hatten, teilte der Besitzer am Mittwochnachmittag mit, dass er das Fahrzeug an einem anderen Ort in der Nähe unversehrt entdeckt habe. Offensichtlich hatte er das Fahrzeug dort selbst geparkt und sich zunächst nicht mehr an den Abstellort erinnert.

Ravensburg

Exhibitionist

Nachdem sich ein bislang unbekannter Mann am Mittwochnachmittag in der Nähe des Flappachbads unweit einer Frau selbst unsittlich berührt haben soll, ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg und sucht Zeugen. Den Angaben der Zeugin zufolge sei ihr der etwa 20- bis 25-Jährige zwischen Fidazhofen und Knollengraben im dortigen Waldstück entgegengekommen und zunächst an ihr vorbeigelaufen. Als sie sich dann umdrehte, habe der Unbekannte ihr hinterhergeschaut und mutmaßlich an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der Unbekannte sei etwa 180 cm groß gewesen, habe eine helle Hautfarbe gehabt und zur Tatzeit eine blaue Hose getragen. Auffällig war, dass er einen Arm in einer Schlinge trug. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 0751/803-0.

Aulendorf

Diebstahl aus Pkw

Mehrere Wertgegenstände hat ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen aus einem in der Zollenreuter Straße geparkten Toyota entwendet. Der Unbekannte schlug im Zeitraum zwischen 1 und 4 Uhr eine Fensterseite auf der Beifahrerseite ein und entnahm aus dem Innenraum zwei Taschen, in denen sich unter anderem Bargeld und ein Handy befanden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 0751/803-6666. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals Wertsachen im Pkw zurückzulassen oder Gegenstände, die einen entsprechenden Wert vermuten lassen. Dadurch wird möglicherweise erst eine Tatgelegenheit geschaffen.

Weingarten

Flasche gestohlen und randaliert

Erst eine Bierflasche gestohlen und später diese auf dem Boden zertrümmert hat ein 32-Jähriger am Mittwochmittag. Die Polizei war kurz nach 12 Uhr verständigt worden, nachdem der Mann im Bereich des Wochenmarktes in der Karlstraße lautstark herumgeschrien und die Bierflasche auf den Boden geworfen hatte. Den Beamten gegenüber zeigte sich der 32-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nur widerwillig nach. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen weiter herausstellte, hatte der Mann die Flasche zuvor in einem nahegelegenen Lebensmitteldiscounter gestohlen, indem er sie durch einen offenen Seiteneingang aus dem Verkaufsraum herausschob und nach Verlassen des Geschäfts ohne zu bezahlen an sich nahm. Der 32-Jährige gelangt nun unter anderem wegen Diebstahls zur Anzeige.

Bad Waldsee

Geld an Betrüger überwiesen

Einer dreisten, aber weit verbreiteten Betrugsmasche ist in den vergangenen Tagen eine 57-jährige Frau aufgesessen. Sie erhielt den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihr vorgaukelte, dass von ihrem Konto unberechtigte Abhebungen getätigt worden seien. Um dies in Ordnung zu bringen, forderte der Unbekannte die Frau auf, eine bestimmte Internetseite aufzurufen und dort verschiedene Eingaben zu tätigen. Außerdem wurde sie im Telefonat mehrfach angewiesen, die Eingabemaske mit ihrer PIN und ihrem Onlinebanking-Passwort auszufüllen. Am nächsten Tag erfolgte nochmals ein gleich verlaufender Anruf. Schließlich wurde die 57-Jährige von ihrem richtigen Geldinstitut kontaktiert, da dort aufgefallen war, dass zwei Abbuchungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich vorgenommen wurden. Zumindest eine der Transaktionen konnte nach derzeitigem Stand noch zurückgebucht werden. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Betrugs. Hilfreiche Infos und Tipps zum sicheren Online-Banking finden sich auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/online-banking/.

Wangen im Allgäu

Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Im Verdacht, in betrunkenem Zustand mit einem Pkw die Kapelle in Nieratz gerammt und anschließend Unfallflucht begangen zu haben, steht ein 19-Jähriger, gegen den die Polizei nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Heranwachsende zusammen mit drei weiteren Mitfahrern gegen 1.30 Uhr die Durchfahrtsstraße in Richtung Wangen und kam mutmaßlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Treppe der Kapelle und im weiteren Verlauf gegen eine Steinmauer. Obwohl durch den Unfall die Ölwanne am Pkw aufgerissen und eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde, setzte der 19-Jährige die Fahrt noch bis in den Lehmgrubenweg fort, wo das Fahrzeug später im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen verlassen aufgefunden wurde. Der 19-Jährige wurde von der Polizei schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen, ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,5 Promille. Er musste sich daraufhin im Krankenhaus Blut abnehmen lassen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Wangen im Allgäu

Gas mit Bremse verwechselt - Unfall

Weil er beim Einparken in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Friedrich-Ebert-Straße wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, hat ein 44-jähriger Opel-Lenker am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Gegen 22.30 Uhr prallte der Mann beim Vorwärtseinparken gegen zwei Fahrzeuge, die ihm gegenüber abgestellt waren, und richtete so einen Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.

Vogt

Drei Leichtverletzte nach Kollision

Drei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 325 zwischen Vogt und Heißen. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge wollte der 87-jährige Lenker eines Fiat in Fahrtrichtung Schlier ein Traktorgespann überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Renault einer 29-Jährigen. Durch den folgenden Frontalzusammenstoß wurden sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch ein in dem Renault mitfahrendes 6-jähriges Kind leicht verletzt und in der Folge die Obhut des Rettungsdienstes übergeben. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Vogt bittet zur Klärung des genauen Unfallhergangs nun weitere Zeugen, insbesondere den bislang noch unbekannten Fahrer des Traktors, sich unter Tel. 07529/971560 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell