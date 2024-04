Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreifachdiebstahl - Bundespolizei nimmt Mehrfachtäter fest

Köln (ots)

Am 20.04.2024 wurde die Bundespolizei zu einem Diebstahl in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs gerufen. Doch wie sich herausstellte, hatte der 27-jährige Täter gleich mehrfach zugeschlagen: Innerhalb von nur 80 Minuten bereicherte er sich ganze dreimal.

Als die Beamten gegen 09:45 Uhr in der Parfümerie eintrafen, gab ein Mitarbeiter an, dass sich der Tatverdächtige diverse Flaschen Parfüm im Gesamtwert von ca. 1320 Euro in die Jackentasche gesteckt und anschließend die Filiale verlassen habe, ohne zu bezahlen. Zudem habe er beobachten können, wie der 27-Jährige gezielt eine Kundin der Filiale verfolgte und ihr in einem unbeobachteten Moment ein Mobiltelefon aus der Jackentasche zog. Nach Verlassen der Räumlichkeiten stellte er die Person und zog die Bundespolizei hinzu. Das entwendete Mobiltelefon gab er der Frau zurück.

Die Beamten durchsuchten den Beschuldigten. Hierbei konnten sie neben acht Flaschen Parfüm einen Laptop feststellen, für welchen der Algerier keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Weiterhin führte er ein griffbereites Taschenmesser mit sich, sodass für die Beamten der Verdacht des Diebstahls mit Waffen bestand.

Den 27-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest und stellten das Taschenmesser als Beweismittel sicher.

