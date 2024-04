BPOL NRW: Gefälschte Dokumente - Bundespolizei stellt zudem Einhandmesser sicher

Dortmund (ots) - Am gestrigen Samstagnachmittag (20. April) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zwischen einem Mann und einer Frau zu einem Streit. Dabei wurde die Frau mittels Faustschlag verletzt. Einen einschreitenden Bundespolizisten griff der Aggressor ebenfalls an. Gegen 13:30 Uhr wurde eine Bundespolizeistreife auf eine körperliche Auseinandersetzung am ...

