Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ailingen kam es am Dienstag gegen 19.30 Uhr. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem BMW den Elsternweg und wollte nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Fiat einer vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen und die Fahrzeuge kollidierten. Aufgrund des Aufpralls verletzten sich die beiden Fahrerinnen und eine 27-jährige Beifahrerin leicht und wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW und der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ungefähr 16.000 Euro belaufen.

Friedrichshafen

Fahrerflucht nach missglücktem Ausparkmanöver

In der Glärnischstraße kollidierte am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem BMW beim Ausparken mit einem hinter ihm parkenden Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen des Flüchtigen der Polizei mitgeteilt und von dieser die Halteranschrift ermittelt. Dort wurde er von den Beamten angetroffen und wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt. Insgesamt entstand durch das missglückte Ausparkmanöver ein Sachschaden von 1.500 Euro an den Fahrzeugen.

Kressbronn

Feuer vor Wohnwagen

Am Mittwoch kam es gegen 2 Uhr auf einem Campingplatz in Gohren zu einem Brand. Das Feuer brach vor dem Vorzelt eines Wohnwagens aus. Ein angrenzender Camper bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Zusammen mit weiteren, hinzugerufenen Nachbarn löschte dieser die Flammen. Die restlichen Glutnester löschte die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen. Was genau den Brand auslöste, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die fünf Bewohner des Wohnwagens kamen mit einem Schrecken davon. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kressbronn

Trickbetrüger erbeuten mehrere Hundert Euro

Trickbetrüger haben am Dienstag gegen 14.15 in einem Supermarkt in der Argenstraße einen dreistelligen Euro-Betrag erbeutet. Eine Personengruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, betrat zur Tatzeit den Supermarkt und suchte nach einem kurzen Umweg die Kasse auf. Dort bat einer der Unbekannten den Kassierer, 700 Euro von 100-Euro-Scheinen in 50-Euro-Scheine kleiner zu wechseln. Dabei lenkte einer der Männer den Angestellten so geschickt ab, dass dieser versehentlich zu viel Geld herausgab. Anschließend verließen die drei Personen den Laden und fuhren in einem Auto davon. Kurz danach bemerkte der Angestellte den Betrug und meldete ihn der Filialleitung. Bei dem Trickdiebstahl entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und bittet unter Tel. 07543/93160 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern, die wie folgt beschrieben werden: der Haupttäter war etwa 170 cm groß und untersetzt, er hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart im Bereich der Oberlippe, des Kinns und der Kieferknochen. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Basecap und eine Armbanduhr mit braunem Lederband am linken Handgelenk. Der zweite Täter war etwa 160 cm groß, hatte braune Haare und trug eine weiße runde Stoffmütze sowie eine auffällig große Armbanduhr am Handgelenk sowie eine Goldkette. Die Frau war ebenfalls korpulent und etwa 170 cm groß. Sie hatte lange dunkle und zum Zopf geflochtene Haare und eine Strandtasche mit einem Zackenmuster dabei. Die Gruppe steht im Verdacht, am gleichen Tag in Bodnegg ebenfalls einen Trickbetrug begangen zu haben, bei dem mit der gleichen Masche ein Schaden von rund 400 Euro entstand.

Immenstaad am Bodensee

Fahrradunfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Sonntag gegen 12.45 Uhr auf einem Radweg am Schloss Kirchberg. Eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin wollte bergauf eine Personengruppe überholen und übersah dabei einen bergab fahrenden 59-Jährigen auf seinem Rennrad. Vermutlich streiften sich hierbei beide Lenker. Infolgedessen stürzten beide Beteiligte zu Boden. Aufgrund der deutlich höheren Geschwindigkeit des Mannes zog dieser sich diverse Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige verletzte sich leicht, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Heiligenberg

17-Jährige bei Motorradunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 20 Uhr auf der Landstraße zwischen Steigen und Heiligenberg eine 17-Jährige verletzt. Die Motorradfahrerin befuhr die dortige enge Rechtskurve mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit und stürzte. Dabei rutschte das Motorrad mitsamt Lenkerin und 15-jährigem Mitfahrer über die Gegenfahrbahn in die dortige Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte 17-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr Mitfahrer blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

