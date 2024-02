Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Raub auf Supermarkt - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.02.2024, betraten um 20.33 Uhr zwei bisher unbekannte, maskierte Täter einen Supermarkt an der Neubeckumer Straße in Beckum. Dort gingen sie unmittelbar zum Kassenbereich. Unter Vorhalt einer Pistole bedrohte einer der Täter den Kassierer und forderte die Herausgabe von Geld. Dieses musste vom Kassierer in einen mitgebrachten Stoffbeutel gelegt werden. Ein weiterer maskierter Täter befand sich währenddessen vor der Eingangstür des Supermarktes. Dabei führte er ein Messer mit sich. Nach der Tat flüchteten die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Alle drei Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, mit schwarzen Sturmhauben maskiert.

Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Raub geben? Hinweise nimmt die Polizei Beckum unter der Telefonnummer 02521-911-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell