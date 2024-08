Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Strohfigur in Brand gesteckt

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag eine größere Figur aus Stroh in Langenhart in Brand gesteckt. Die von der Feuerwehr zu Werbezwecken für ein anstehendes Dorffest aufgestellte Maus brannte dabei ab, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Brand und den Verursachern unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Radfahrer stürzt nach Freibad Besuch - Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Verkehrsunfall am Montagabend Ermittlungen eingeleitet. Ein 44-Jähriger hatte sein Rad während eines Freibadaufenthalts an einem öffentlichen Fahrradständer abgestellt und war gegen 19.30 Uhr auf seinem Heimweg auf dem Donauradweg bei Sigmaringen-Laiz gestürzt. Der Radler zog sich dabei leichtere Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich erste Hinweise, dass möglicherweise ein Unbekannter am Schnellspanner des Hinterrads manipuliert und sich in dessen Folge das Rad gelöst haben könnte. Die Ermittlungen dauern an.

Krauchenwies

Wohnmobil an Stoppstelle übersehen - Pkw landet in Straßengraben

An einer Stoppstelle auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen hat am Montagvormittag ein Opel-Fahrer ein Wohnmobil übersehen und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Der 74 Jahre alte Lenker des Opel wollte gegen 10.15 Uhr aus Richtung Sigmaringendorf auf die L 456 abbiegen und prallte im Einmündungsbereich mit dem Wohnmobil eines 64-Jährigen zusammen, der auf der Landesstraße in Richtung Sigmaringen unterwegs war. Bei der wuchtigen Kollision kam der Opel von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Während an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstand und diese abgeschleppt werden mussten, ging der Unfall für die beiden Fahrer glücklicherweise glimpflich aus. Der 74-Jährige wurde von einem Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch offensichtlich unverletzte zeitnah wieder verlassen.

Hettingen

Mann in Ballenpresse eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Quetschungen am Oberköper zog sich am Montagabend ein 58-Jähriger bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Feld bei Hettingen zu. Als der Mann zur Überprüfung eines möglichen Funktionsfehlers an der Presse zugange war, schloss nach bisherigen Erkenntnissen die Hydraulik des Geräts, wodurch der 58-Jährige eingeklemmt wurde. Ein Angehöriger konnte den 58-Jährigen aus der Lage befreien und gemeinsam mit einem weiteren Zeugen einen Notruf absetzen sowie Erste Hilfe leisten. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Illmensee

Verkehrskontrolle - Fahrer alkoholisiert

Mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend auf einen 47-Jährigen zu. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf hatten den Mann in der Hauptstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und aufgrund von Alkoholgeruch einen Alkoholvortest durchgeführt. Nachdem der Autofahrer über 0,5 Promille pustete, war seine Fahrt beendet. Der 47-Jährige musste auf dem Polizeiposten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen und wird in den kommenden Tagen Post von der Bußgeldstelle sowie der Führerscheinstelle erhalten.

