POL-PDPS: Geschäftsgeldbörse und Handy von "Kundin" gestohlen

Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, entwendete eine Frau in einem kleinen Geschäft in der Hauptstraße eine Geschäftsgeldbörse mit circa 600 Euro Bargeld und ein Handy, Samsung Galaxy S20. Die "Kundin" probierte verschiedene Kleidungsstücke an. Als die Geschädigte nach einer anderen Größe gesehen habe, verließ die Dame das Geschäft und stieg in einen wartenden, weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen, das aus drei Buchstaben, eventuell "DWL" und drei Zahlen bestanden haben soll. Beschreibung: Circa 1,65m groß, füllig, dunkelbraune, lange Haare, osteuropäischer Phänotyp, möglicherweise rumänisch oder bulgarisch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

