Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch in der Emil-Kömmerling-Straße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 01:30 Uhr und 08:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in eine Doppelhaushälfte in der Emil-Kömmerling-Straße einzubrechen. Vermutlich betraten die Täter das Grundstück über den rückseitigen Garten und öffneten zunächst die Garage, wo keine Wertgegenstände gelagert waren. Im Anschluss versuchten die Täter, die Haustür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell