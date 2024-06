Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parfümdieb schlägt in der Fußgängerzone zu

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:40 Uhr, legte ein bislang unbekannter Täter insgesamt neun Parfümflacons im Gesamtwert von knapp 1800 Euro in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in seinen Einkaufskorb und verließ den Markt zu Fuß in Richtung Landauer Straße. Während der Tatausführung telefonierte der Mann offensichtlich über seine Smartwatch. Täterbeschreibung: 25 bis 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze Haare, an der Seite kahl rasiert, schwarzer Hoodie der Marke Puma, Jeans, schwarze Schuhe der Marke Adidas.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

