Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zechpreller schlägt nach Polizistin

Ein alkoholisierter Zechpreller hat am Sonntagvormittag vor einem Restaurant in der Eisenbahnstraße nach einer Polizistin geschlagen. Die Beamtin konnte dem Schlag ausweichen. Den 45-Jährigen erwarten nach seiner vorläufigen Festnahme Anzeigen wegen Betrugs und versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Ein Angestellter des Restaurants hatte zuvor die Polizei verständigt, nachdem der Mann seine Getränke nicht bezahlen wollte und dies mangels Geld offensichtlich auch nie vorhatte.

Weingarten

Unbekannter pöbelt Passanten an - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu einem Unbekannten, der am Sonntagabend an einer Bushaltestelle am Charlottenplatz zwei Passanten angepöbelt haben soll, erbittet sich das Polizeirevier Weingarten. Der etwa 20 Jahre alte und circa 175 cm große Mann soll gegenüber einem 33-Jährigen und einer 26-Jährigen vor noch unklarem Hintergrund um kurz nach 20.15 Uhr verbale Drohungen ausgesprochen haben. Der Tatverdächtige soll ein sportliches Aussehen gehabt und eine kurze blaue Hose sowie ein blaues T-Shirt und ein rotes Cappy mit weißem Emblem getragen haben. Zeugen, die die verbale Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Berg

Autofahrerin übersieht Rennradfahrer

Leichte Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße zugezogen. Beim Abbiegen von der Straße "Brunnenplatz" auf die Ravensburger Straße hatte eine Seniorin den Radler auf dem Radweg übersehen und mit ihrer Fahrzeugfront erfasst. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Leichtverletzen und brachte ihn in ein Krankenhaus, das er bereits kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Sowohl am Rennrad als auch am Mercedes beläuft sich der entstandene Sachschaden auf wenige hundert Euro.

Bad Waldsee / Gaisbeuren

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin gestoppt

Über 1,1 Promille hat eine Verkehrsteilnehmerin am Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle bei Gaisbeuren gepustet. Eine Polizeistreife hatte die 32-Jährige am Steuer ihres Wohnmobils gestoppt, als ihnen deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Nach einem Alkoholvortest musste die Fahrerin ihr Fahrzeug stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Weingarten / Bad Waldsee

"Sternhagelvoll" hinterm Steuer - Zeugin verständigt Polizei, Beifahrer landet in Gewahrsam

Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass eine stark alkoholisierte Autofahrerin am Samstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen wurde. Sie hatte beobachtet, wie eine Frau gemeinsam mit ihrem Begleiter kurz nach 15 Uhr in einem Park in Weingarten erheblich dem Alkohol zusprach und sich anschließend "sternhagelvoll" hinter das Steuer ihres Wagens setzte. Eine Polizeistreife konnte die 41-Jährige schließlich bei Gaisbeuren stoppen und musste den Eindruck der Anruferin betätigen. Ein Alkoholvortest zeigte über zweieinhalb Promille an. Während die Fahrt für die 41-Jährige bei einer Blutentnahme in einem Krankenhaus endete, landete ihr Begleiter in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier. Auch er war derart alkoholisiert, dass er selbst zu Fuß nicht mehr gefahrlos am Verkehr teilnehmen konnte. Die 41-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell