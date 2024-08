Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Ein im Meisenweg abgestellter Mercedes ist am vergangenen Wochenende von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Der Vandale ließ die Luft aus den Vorderreifen, verbog die Ventile und verursachte Sachschaden an den beiden Wischerblättern. Die Ermittler des Polizeireviers Weingarten beziffern den Schaden auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baindt

Radfahrer stoßen zusammen

Ein fünf Jahre altes Kind und eine 59-Jährige sind bei einem Zusammenstoß mit ihren Fahrrädern am Montag gegen 12.30 Uhr leicht verletzt worden. Der Bub war zusammen mit einem Familienmitglied auf dem Fahrradweg zwischen Baienfurt und Baindt unterwegs, als ihm die Frau ordnungsgemäß entgegenkam. Der Junge konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit der Radlerin zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Berg

Einbrecher macht sich an Waldkindergarten zu schaffen

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Tür des Bauwagens beim Waldkindergarten in Horrach aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Weingarten führt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Isny

Deutlich alkoholisiert und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Wegen eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens wurden Beamte des Polizeireviers Wangen am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr auf einen 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der Kontrolle des Mannes nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 25-Jährige musste im Krankenhaus Blut abgeben. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Kißlegg

Auto überschlägt sich bei Kollision

Auf dem Dach gelandet ist am Montag kurz nach 15.30 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Renault in der Schlossstraße. Der Mann prallte eigenen Angaben zufolge aufgrund Unaufmerksamkeit zunächst gegen den linken Bordstein, lenkte dann gegen und kollidierte mit einem auf der rechten Straßenseite abgestellten BMW. Durch die seitliche Kollision wurde der Dacia abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 51-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen.

Leutkirch

Ohne Führerschein hinterm Steuer

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch gegen einen 32-Jährigen eingeleitet, den sie am Montagabend mit seinem Wagen im Stadtgebiet gestoppt haben. Der Mann zeigte einen ausländischen Führerschein vor. Da der 32-Jährige jedoch seit mehr als einem halben Jahr in Deutschland lebt, ist seine Fahrerlaubnis inzwischen erloschen. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu, ebenso auf den Fahrzeughalter, der die Fahrt zuließ. Den Wagen musste der 32-Jährige stehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell