Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht des Bandendiebstahls: Richter schickte vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ am Dienstag (23.07.2024) ein Richter Haftbefehle gegen vier Männer im Alter von 24, 35, 40 und 41 Jahren. Sie waren tags zuvor auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in der Bonner Innenstadt beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass die Verdächtigen gemeinschaftlich Sportschuhe im Wert von rund 700 Euro gestohlen hatten. Wenige Stunden zuvor sollen zwei der Verdächtigen Parfum im Wert von 300 Euro in einem anderen Geschäft in der Bonner Fußgängerzone gestohlen haben. Da die aus Aserbaidschan und der Türkei stammenden Festgenommenen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde sie wegen Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Nach der Verkündung der Haftbefehle wurden sie in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern an. Geprüft wird auch, ob die Tatverdächtigen für die Begehung weiterer Taten in Betracht kommen.

