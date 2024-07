Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Kriminalpolizei sucht Zeugen - Unbekannter Radfahrer sprühte mit Reizgas

Königswinter (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung vom vergangenen Donnerstag (18.07.2024) in Königswinter-Niederdollendorf.

Zur Tatzeit gegen 11:00 Uhr war ein 72-jähriger Mann mit seinem Hund auf einem Gehweg am Rheinufer unterwegs, als ihm ein Fahrradfahrer mit Fahrtrichtung Fähre entgegenkam. Der Senior hatte nach eigenen Angaben versucht für die Durchfahrt des Zweiradfahrers Platz zu machen. Der Radfahrer allerdings stieß mit dem Fahrrad, an dem links ein Spiegel montiert war, gegen den 72-Jährigen, stieg daraufhin ab und sprühte dem Geschädigten unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Daraufhin setzte der Mann, der wie folgt beschrieben werden kann, seine Fahrt in Richtung Fähre fort.

- Etwa 50 Jahre, ca. 170-175 cm groß, korpulent, trug eine Brille und einen grauen Fahrradhelm sowie ein rotes T-Shirt

Der 72-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten erstversorgt (Augendusche) und später durch die Besatzung eines RTW weiter behandelt.

Hinweise zu dem Sachverhalt und insbesondere zu dem noch unbekannten Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell