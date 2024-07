Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bornheim-Hersel

Polizei bittet um Hinweise zu zwei Tatverdächtigen

Bornheim-Hersel (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu zwei bislang unbekannten Männern. Sie sollen am Dienstag, 23.07.2024, in Bornheim-Hersel einen Wohnungseinbruch begangen haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sind sie gegen 17:15 Uhr über einen Gartenzaun gestiegen und so auf das Grundstück des Einfamilienhauses an der Elbestraße gelangt. Anschließend brachen sie die Terrassentür des Gebäudes auf und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld.

Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung durch einen Bewohner gestört, der in diesem Moment mit seinem Auto vor dem Haus hielt. Die Verdächtigen verließen das Haus und gingen in Richtung Bonn davon. Der Bewohner, der die beiden Männer noch kurz gesehen hatte, stellte anschließend die aufgebrochene Terrassentüre sowie die durchwühlten Zimmer fest und informierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden jungen Männern verlief bislang ergebnislos. Sie wurden wie folgt beschrieben: 170 bis 175 cm groß und schwarze Haare. Ein Verdächtiger führte eine Umhängetasche mit sich.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat am Dienstag, 23.07.2024, in der Zeit von 17:10 Uhr bis 17:40 Uhr im Bereich der Elbestraße, des Bahnhofs in Hersel oder in den angrenzenden Straßen verdächtige Personen gesehen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten?"

Hinweise bitte an das KK 13 unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail: kk13.bonn@polizei.nrw.de

