LPI-G: Polizeibeamte angegriffen

Gera (ots) - Gera. In einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Paitzdorfer Straße brach am Freitagmittag (31.05.2024),gegen 12:45 Uhr, ein Brand aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Dennoch entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0140268/2024 nach Zeugen. (PZ) Rückfragen bitte an: ...

mehr