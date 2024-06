LPI-G: Brand gelöscht

Gera (ots) - Gera: Die Ermittlungen gegen drei bislang unbekannte Randalierer nahm die Geraer Polizei am gestrigen Sonntag (02.06.2024) auf. Die drei Täter, welche als jugendlich und dunkel gekleidet beschrieben werden, befanden sich kurz vor 06:00Uhr in der Straßenbahnlinie 3 und fuhren in Richtung Gera Bieblach-Ost. Im Verlaufe der Fahrt entnahmen die drei einen in der Bahn befindlichen Feuerlöscher und entleerten diese zum Teil. Zudem schlugen sie mit dem Feuerlöscher ...

