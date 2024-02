Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Hoher Sachschaden bei Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (27.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 37.500 Euro. Ein 40-jähriger Tesla-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr in Fulda die Rangstraße in Fahrtrichtung Mainstraße und wollte in Höhe der Hausnummer 73 nach links in die dortige Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 68-jährigen VW-Fahrerin, welche die Rangstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Zeugen gesucht!

Fulda. Ein weißer Audi S6 Avant wurde derzeitigen Erkenntnissen nach am Samstag (24.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Audi war in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22 Uhr in Fulda am rechten Fahrbahnrand der Weichselstraße in Höhe der Hausnummer 25 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den Audi an der linken hinteren Stoßstange beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Smart beschädigt

Fulda. Am Dienstag (27.02.) wurde ein silber-blauer MCC Smart von einem unbekannten Fahrzeugführer am rechten Heck beschädigt. Der Smart war in der Zeit von 17 Uhr bis 17.40 Uhr in Fulda, Horaser Weg in Höhe der Hausnummer 19 am Straßenrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutliche beim Rangieren beziehungsweise Vorbeifahren gegen den Smart stieß, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661 1050 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (27.02.), zwischen 11.15 Uhr und 11.25 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen schwarzen Daimler S 350 Bluetec, auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Max-Becker-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er von einer Zeugin auf eine Beschädigung hingewiesen. Derzeitigen Erkenntnissen nach hat ein anderer Verkehrsteilnehmer - möglicherweise ein älterer Mann - mit einem schwarzen oder silberfarbenen Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht und ist anschließend geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

28-Jährige bei Unfall verletzt

Ludwigsau. Am Dienstag (27.02.), gegen 18.50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Alheim die L3253 von Hainrode in Richtung Mühlbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach dem Ortsausgang von Hainrode nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Erdwall, wodurch das Fahrzeug zurück auf die Straße geriet und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Alsfeld. In der Nacht zum Samstag (24.02.) touchierte eine Fahrerin mit ihrem Pkw einen anderes bisher nicht bekanntes Auto. Nach aktuellem Kenntnisstand ereignete sich der Unfall in der Straße "Im Grund" im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt zunächst fort und informierte die Polizei erst im späteren Verlauf des Tages über den Sachverhalt. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kombi - möglicherweise der Hersteller Audi, VW oder Skoda - gehandelt haben. Dieses müsste Beschädigungen im Bereich der Heckschürze aufweisen.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des beschädigten Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell