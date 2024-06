Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 45-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Gera (ots)

Gera: Eine 46-jährige Frau rief heute Morgen (03.06.2024), kurz vor 06:30 Uhr, die Polizei um Hilfe, nachdem ihr ein Mann den Zugang zu einer Tiefgarage in der Gerhart-Hautmann-Straße verweigerte. Die alarmierten Polizisten trafen vor Ort auf den 45 Jahre alten Täter (nigerianisch). Letzten Endes verwiesen sie ihn des Platzes, wobei der dessen nicht nachkam. Vielmehr kam es zur Widerstandshandlung seitens des Mannes, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. Erst am Samstag (01.06.2024) sorgte der 45-Jährige in der Trebnitzer Straße (LPI Gera berichtete) für einen Polizeieinsatz. Auch diesmal leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren gegen den Herrn ein. (RK)

