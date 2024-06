LPI-G: Betrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Gera (ots) - Nachdem ein amtsbekannter 21-jähriger Deutscher in der Nacht von Samstag zu Sonntag in einem Geraer Club am Bahnhof randalierte wurde die Polizei hinzu gerufen. Da sich der stark alkoholisierte Mann gegenüber den Beamten renitent gab, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Bei der Unterbringung in einer Zelle der Dienststelle leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Beamten und Staatsanwaltschaft. ...

