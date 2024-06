LPI-G: Widerstand nach Randale in Geraer Club

Gera (ots) - Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 21:00 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkuft in der Trebnitzer Straße in Gera, bei welcher ein Mann leicht verletzt wurde, kamen Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera und der Einsatzunterstützung zum Einsatz. Hierbei attackierte ein 45-jähriger Nigerianer aus der Einrichtung die Polizeibeamten mit einer Krücke. Der Mann wurde daraufhin in ...

