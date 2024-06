LPI-G: Kind Plüschtier mit Gewalt weggenommen und dieses hierbei verletzt

Gera (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr sprengten Unbekannte in Gera, -Hinter der Mauer-, mit unbekannten Sprengmitteln einen Zigarettenautomaten. Hierbei wurde der Automat zerstört, gab allerdings das Beutegut nicht frei, so dass die Täter ohne selbiges in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und besonders schwerem ...

