POL-H: Zeugenaufruf: 11-Jährige beim Überqueren einer Straße von Auto angefahren und schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag, 25.04.2024, ein 11 Jahre altes Mädchen im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp schwer verletzt worden. Das Kind wollte eine Straße überqueren, als es zu dem Unfall kam. Die Polizei sucht nach Zeugen der Kollision.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Seat Leon am Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr die Kugelfangtrift in Richtung Ada-Lessing-Straße. Nachdem er die Kreuzung Bahnstrift/Hägewiesen passiert hatte, erfasste er mit seinem Fahrzeug ein 11 Jahre altes Mädchen, das die Kugelfangtrift in Richtung der dortigen Bahnhaltestelle überquerte. Die Schülerin prallte gegen die linke Fahrzeugseite und wurde anschließend auf den Asphalt geschleudert. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen. Nach einer ersten Versorgung durch einen zufällig vor Ort befindlichen Arzt, kam die 11-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie weiter behandelt wurde.

Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 1.000 Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Unfalls.

Wer Hinweise zu dem Zusammenstoß sowie zur Schaltung der Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

