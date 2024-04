Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Herrenhausen: 96-Jährige verstirbt nach Sturz in Stadtbahn - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 17.04.2024, ist eine 96 Jahre alte Frau nach einem Sturz in einer Stadtbahn im Stadtteil Hannover-Herrenhausen verletzt worden. Nach einer Behandlung im Krankenhaus ist die Hannoveranerin nun verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover stieg die 96-Jährige am 17.04.2024 gegen 10:16 Uhr als Fahrgast in die Stadtbahn der Linie 4 Richtung stadteinwärts. Bei er Anfahrt der Bahn in Höhe der Haltestelle "Herrenhäuser Markt" stürzte die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Nach rettungsmedizinischer Behandlung am Unfallort und weiterer Behandlung im Krankenhaus verstarb die 96-Jährige am Sonntag, 21.04.2024.

Gegen den 37-jährigen Stadtbahnfahrer hat der Verkehrsunfalldienst Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere zwei Ersthelfer, die sich nach dem Unfall um die Seniorin gekümmert haben, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod, nash

