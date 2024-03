POL-PDLD: Geschwindigkeits- und Schulwegüberwachung in der Burgstraße

Landau (ots) - Am 05.03.2024 wurde gegen 21:20 Uhr ein 29-Jähriger Renault-Fahrer in der Hindenburgstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ausgehändigt wurde ein albanischer Führerschein. Da der 29-Jährige mittlerweile seit knapp 7 Jahren in Deutschland wohnhaft ist, hätte schon längst eine Umschreibung des Führerscheins erfolgen müssen. Daher wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne ...

