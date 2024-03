POL-PDLD: Landau - Albanischer Führerschein nicht ausreichend

Lingenfeld (ots) - Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße "Am Hirschgraben" in Lingenfeld ergaben sich am 05.03.2024 innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums insgesamt zwei Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

