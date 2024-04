Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer gerät beim Fahrradkorso mit Polizist aneinander - Polizei sucht Zeugen (28.04.2024)

Konstanz (ots)

Im Rahmen des Fahrradkorsos ist am Sonntagvormittag ein Autofahrer mit einem Polizisten aneinandergeraten. Gegen 11.20 Uhr sperrte der Beamte, der auch mit einem Pedelec unterwegs war, die Auffahrt zur Schänzlebrücke am Kreisverkehr Reichenaustraße um den Radlern freie Bahn über die Brücke zu schaffen. Ein direkt hinter ihm anhaltende 91-jähriger Autofahrer hupte und gestikulierte daraufhin zunächst wild. Nachdem der Beamte mit dem Korso auf die Brücke fuhr, hielt er den hinter ihm herfahrenden Autoverkehr erneut kurzzeitig an. Dabei rollte der sich nach wie vor über die Situation aufregende 91-Jährige mit seinem Wagen so nah an den Polizisten heran, dass er dessen Pedelec berührte. In der Folge begab sich der Beamte an das Auto und konfrontierte den Mann mit seinem Verhalten. Daraufhin entstand ein Streitgespräch in dessen Folge der Senior auf den an der Tür befindlichen Arm des Beamten einschlug.

Die Polizei bittet Personen, die die Situation beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell