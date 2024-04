Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) 11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt (29.04.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Junge bei einem Unfall auf der Hegautraße am Montagmittag. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Rad auf dem abschüssigen Teil der Hegaustraße in Richtung Aachbrücke. An der Einmündung zum Aachweg kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Focus einer 46-Jährigen. Obwohl die Frau ihren Wagen noch bis zum Stillstand abbremsen konnte nach dem sie den Bub erblickte, prallte der Junge ungebremst in die Front des Wagens. Nach einer Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens war keine ambulante Behandlung mehr erforderlich. Am Ford entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Fahrrad etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell