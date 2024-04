Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Versuchter Wohnungseinbruch (26.04.2024)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben am Freitag gegen 20 Uhr versucht, in eine Wohnung im Droste-Hülshoff-Weg einzubrechen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür, nahmen aber keine Wertgegenstände mit. Bislang unklar ist, ob sie überhaupt die Wohnung betreten haben. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können oder denen am Freitagabend Verdächtiges im Bereich Droste-Hülshoff-Weg aufgefallen ist. Hinweise erbittet das Polizeirevier Spaichingen an die Telefonnummer 07424 9318-0.

