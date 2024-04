Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Hölderlinstraße/ Schubertweg- eine verletzte Person (29.04.2024)

Aldingen (ots)

Eine verletzte Person und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montag, gegen 19 Uhr, auf der Kreuzung Hölderlinstraße/ Schubertweg passiert ist. Eine 20-jährige Fahrerin eines BMW war auf der Hölderlinstraße von der Steigstraße herkommend unterwegs. Auf der Kreuzung zum Schubertweg prallte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Renault Clio eines 74-Jährigen zusammen, der auf dem Schubertweg ebenfalls aus Richtung der Steigstraße kommend fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich eine im Renault mitfahrende 72 Jahre alte Frau leicht. Abschleppdienste kümmerten sich um den BMW und den Renault, an denen jeweils wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von 7.000 Euro und 3.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell