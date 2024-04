Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Für mehr Sicherheit und weniger Lärm - Motorrad-Aktionstag, Polizei und Kooperationspartner informieren Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf dem "Knopfmacher" bei Fridingen an der Donau

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Polizeipräsidien Konstanz u. Ravensburg / Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Wie schon im vergangenen Jahr haben Polizei und ihre Kooperationspartner des ADAC, des Deutschen Roten Kreuzes und der Bergwacht Donau Heuberg als Baustein der Gesamtkonzeption zur Bekämpfung von Motorradunfällen, aber auch zur Reduzierung unnötigen Lärms durch Motorräder bei einem Motorrad-Sicherheitstag am Sonntag, 28.04., auf dem zwischen Beuron und Fridingen a.d.D. im Donautal gelegenen "Knopfmacherfelsen" das Gespräch mit interessierten Bikerinnen und Bikern gesucht.

Bei dem von den Mitarbeitenden des Referats Prävention der beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg organisierten Biker-Präventionstag informierten diese über das Thema "Geschwindigkeit" als Hauptursache von Motorradunfällen sowie über notwendige Schutz- und Warnkleidung. Neben technischen Veränderungen an den Zweirädern, die nicht nur die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, war auch die Reduzierung unnötigen Lärms Gesprächsthema zwischen den Bikern und der Polizei. Wichtige Impulse zur Unfallverhütung, welche die Akteure des Informationstages auf dem Knopfmacher setzten wollten, waren

- Hauptunfallursache Geschwindigkeit - Bedeutung der eigenen Sichtbarkeit der Motorradfahrer im Straßenverkehr - Sensibilisierung zu gefährlichen Verkehrssituationen, wie Kreuzungen und Einmündungen - Gefahren bei unterschiedlichen Witterungen und rutschigen Fahrbahnbelägen - Technische Ausrüstung von Motorrädern - Vermeidung unnötigen Lärms - Erste Hilfe bei Motorradunfällen

Auch weitere sicherheitsrelevante Themen rund um das Motorrad waren Bestandteil der Gespräche. Neben den Beamtinnen und Beamten der Prävention standen den Bikerinnen und Bikern auch zwei "Krad-Fahrer" der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen mit Polizeimotorrädern sowie ein Motorradfahrer des ADAC mit seinem E-Motorrad für Fragen und Antworten aus deren Fahrpraxis zur Verfügung. Mit praktischen Vorführungen informierte das DRK über die Erste Hilfe bei Motorradunfällen; die Bergrettung über ihre Möglichkeiten der Rettung im schwierigen Gelände des Donautals.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich der Fridinger Bürgermeister Stefan Waizenegger in einer kurzen Ansprache bei den Akteuren der vier Kooperationspartnern und auch beim Sigmaringer Bürgermeister Dr. Marcus Ehm, der am Sonntagnachmittag den Motorrad-Sicherheitstag auf dem Knopfmacher besucht hatte. Waizenegger betonte, dass die Verhinderung von Motorradunfällen auf den Strecken des Donautals sowie die Reduzierung des Motorradlärms wichtige Anliegen der gesamten Touristenregion "Oberes Donautal" seien und er lobte das Zusammenspiel der Organisationen für den präventiven Ansatz.

Im Anschluss zog Bürgermeister Stefan Waizenegger zusammen mit seinem aus den Anwesenden ausgewählten Verlosungs-Assistenten, dem kleinen Karl, die drei Gewinner der vom ADAC für eine Verlosung zur Verfügung gestellten Motorrad-Sicherheitstrainings, an welchen anwesende Bikerinnen und Biker nach dem Ausfüllen eines Fragebogens auf dem Knopfmacher teilgenommen hatten. Die gewonnenen Sicherheitstrainings gingen nach Immendingen, Tuttlingen-Möhringen und an den Bodensee. Mit der Auslosung und dem Dank eines Vertreters des Polizeipräsidiums Konstanz an die mitwirkenden Akteure sowie dem Statement, dass jeder verhinderte Motorradunfall und die Reduzierung des Motorradlärms die Bedeutung solcher auch zukünftig stattfindender Präventions- und Informationsveranstaltungen aufzeigt, endete der Motorrad-Sicherheitstag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell