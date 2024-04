Liggersdorf (ots) - In der Nacht auf Montag ist es zu einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Hauptstraße in Liggersdorf gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein nebenan gelegenes Geschäft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Volksbank. Im Inneren versuchten die Einbrecher anschließend den Geldautomaten und einen Tresor aufzuflexen, was ...

mehr