POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Fußgängerin bei Unfall auf der Angerstraße schwer verletzt (29.04.2024)

Spaichingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Angerstraße ist eine Fußgängerin am Montagabend schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger war gegen 21 Uhr mit einem Opel Insignia auf der Hauptstraße in Richtung Rottweil unterwegs. Nach derzeitigen Stand geht die Polizei von dem folgenden Unfallhergang aus. An der Kreuzung zur Angerstraße bog der Opelfahrer bei für seine Fahrtrichtung an der Ampel anzeigendem "Grünlicht" nach links auf die Angerstraße ab. Hierbei erfasste das Auto eine 48-jährige Fußgängerin, die auf Höhe der Stadtkirche die Angerstraße in Richtung Stadtapotheke überquerte. Die Fußgängerampel war vermutlich ebenfalls "Grün". Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau schwer. Ein Rettungshubschrauber, der auf dem Marktplatz landete, flog die 48-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik. Das Polizeirevier Spaichingen sucht nun Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

