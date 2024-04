Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Absichtlich geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (27.-29.04.2024)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16.00 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, hat ein Unbekannter mutwillig einen auf der Straße "In Aspen" auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten weißen Mercedes beschädigt und an diesem rund 4.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte zerkratzte die komplette linke Fahrzeugseite. Die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell