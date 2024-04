POL-KN: (Oberndorf a.N.-Beffendorf/ Lkr. Rottweil) Unbekannte stehlen mehrere Kennzeichenschilder (27./28.04.2024)

Spaichingen (ots) - Bei einem Unfall auf der Angerstraße ist eine Fußgängerin am Montagabend schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger war gegen 21 Uhr mit einem Opel Insignia auf der Hauptstraße in Richtung Rottweil unterwegs. Nach derzeitigen Stand geht die Polizei von dem folgenden Unfallhergang aus. An der ...

mehr