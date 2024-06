Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr Rottweil) Rollerfahrer verletzt sich bei einem Sturz leicht (03.06.2024)

Zimmern o.R. (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Rollerfahrer am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27. Ein 17-Jähriger fuhr mit einem Roller der Marke Kawasaki auf dem Verzögerungsstreifen der B 27, da er im weiteren Verlauf auf die Bundesstraße 14 in Richtung Rottweil-Nord weiterfahren wollte. In der am Ende des Verzögerungsstreifens anfügenden Rechtskurve kam der junge Mann ohne Fremdeinwirkung auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

