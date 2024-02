Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Aufbrüche von Transportern

Kreis Düren (ots)

Im gesamten Kreisgebiet haben Unbekannte zwischen Dienstag (27.02.2024) und Mittwoch (28.02.2024) mehrere Transporter aufgebrochen. Hieraus entwendeten sie diverses Werkzeug. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Transporter wurden im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen aufgebrochen. Betroffen sind vier Fahrzeuge. Diese waren in den Straßen "Lessingstraße" und "Schulstraße" in Niederzier, dem Richard-Strauss-Weg in Merzenich und in der Trierer Straße in Düren abgestellt. Der oder die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem mehrere Werkzeugkoffer, eine Kappsäge und eine Stemmmaschine. Sie machten damit Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der entstandene Sachschaden liegt im gleichen Bereich. Zeugen, die rund um die oben genannten Tatörtlichkeiten etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

